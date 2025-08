Morreu o ator Alfie Wise, aos 82 anos, de causas naturais no passado dia 22 de julho, no Thomas H. Corey VA Medical Center, em West Palm Beach, na Flórida. A notícia foi confirmada ao The Hollywood Reporter pela companheira de longa data, Stephanie Bliss.

Segundo a People, o artista afastou-se da representação nos anos 2000, tendo trabalhado depois como agente imobiliário.

Aliás, a Donohue Real Estate fez uma publicação no Facebook onde lamenta a partida de Alfie Wise.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte do nosso agente imobiliário Alfie Wise. Sempre que havia uma reunião da empresa, o Alfie estava presente, a sorrir e a conversar com todos... Não foi só um prazer trabalhar com o Alfie como agente imobiliário de sucesso, como também foi um ator talentoso. Trabalhou várias vezes com o amigo Burt Reynolds, incluindo no clássico filme 'Os Bons e os Maus'. [...] Vamos sentir muita falta do seu sentido de humor, da atitude positiva e da personalidade encantadora do Alfie", pode ler-se na referida publicação.

Ao longo da sua carreira, Alfie Wise somou vários projeto no cinema e no pequeno ecrã, e a primeira colaboração com Burt Reynolds foi em 'Golpe Baixo', de 1974, com quem trabalhou também em 'Se Não Me Mato, Morro!' (de 1978), 'Hooper o Homem das Mil Faganhas' (de 1978), 'Amar de Novo' (de 1979), 'Paternidade' (de 1981), 'As de plumas' (de 1983), 'Cidade Ardente' (de 1984) e 'Banco' (de 1987).

Quando Burt Reynolds morreu em setembro de 2018, Alfie Wise falou do colega e amigo em entrevista ao The New York Daily News.

"Ele amava os amigos e mantinha-os por perto. Os seus filmes eram como uma festa. Acho que o público percebeu isso. Sabíamos sempre que nos íamos divertir muito com um filme do Burt Reynolds", disse na altura.

Natural de Altoona, Pensilvânia, Ralph Louis Wise, mais conhecido como Alfie Wise, nasceu no dia 17 de novembro de 1942. O ator estudou na Keith Jr. High School e na Altoona Area High School, tendo-se formado ainda na Penn State. Serviu a Marinha dos EUA e mudou-se mais tarde para Los Angeles.

Em 1972, Alfie Wise participou no telefilme americano 'Call Her Mom', da ABC, protagonizado por Connie Stevens, e num episódio do 'The Sandy Duncan Show', da CBS, relata o The Hollywood Reporter.

No seu percurso no mundo da representação, Alfie Wise contou ainda com filmes como 'A Batalha de Midway' (de 1976), 'O Pirata Escarlate' (de 1976), 'Os Três Super Tiras' (de 1979), 'Rad' (de 1986) ou 'Catherine's Grove' (de 1997).

