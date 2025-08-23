Loni Anderson morreu dias antes de comemorar o seu 80.º aniversário. A assessora de imprensa da atriz, Cheryl J. Kagan, revelou que morreu num hospital de Los Angeles, vítima de "doença prolongada", segundo a Associated Press.

"Estamos de coração partido por anunciar a morte da nossa querida mulher, mãe e avó", comunicou a família de Loni Anderson.

Quase três semanas depois, a imprensa internacional revelou a causa da morte da atriz, esta sexta-feira, dia 22 de agosto.

De acordo com o TMZ, Loni Anderson morreu vítima de cancro do útero raro. A certidão de óbito indica ainda que os seus restos mortais foram cremados e enterrados em Hollywood no dia 7 de agosto.

Loni Anderson morreu no dia 3 de agosto, dias antes de completar 80 anos de vida, no dia 5 deste mês.

A carreira e vida de Loni Anderson

A atriz era mais conhecida pelo papel de Jennifer Marlowe a que dava vida na sitcom 'WKRP in Cincinnati', da CBS. Esteve no ar durante quatro temporadas, entre 1978 e 1982.

Este papel valeu-lhe três nomeações aos Globos de Ouro e duas aos Emmys. Depois protagonizou o filme 'As de plumas', de 1983.

E foi no trabalho que se apaixonou pelo colega de elenco - e que foi depois seu marido - Burt Reynolds. Deram o nó em 1988, na Flórida, mas acabaram por se divorciar em 1994.

Em conversa com a People em 2015, Burt Reynolds - que morreu no dia 6 de setembro de 2018, aos 82 anos - confessou que casar-se com Loni Anderson "foi uma atitude muito idiota da sua parte".

"Deveria saber que não se casa com uma atriz", acrescentou na época. No seu livro de memórias de 2015, 'But Enough About Me', Burt Reynolds comentou sobre Loni Anderson: "Ela comprava tudo a triplicar, desde vestidos do dia a dia a joias, porcelanas ou roupa de cama. 'Nunca uso um vestido depois de ter sido fotografado', dizia ela. 'Tenho que me vestir como uma estrela'."

"Dei-lhe um cartão American Express Platinum com um limite de crédito de 45.000 dólares. Ela estourou o limite em meia hora."

Por sua vez, a atriz alegou que era vítima de comportamento abusivo fisicamente por parte do 'ex' enquanto este estaria, supostamente, sob efeito de drogas, de acordo com o SFGate num artigo de 1995.

"O Burt disse sempre que ninguém iria acreditar em mim porque todas as pessoas o amavam", disse a atriz. Além disso, também acusou o 'ex' de falta de pagamento da pensão de alimentos.

Este foi um dos quatro enlaces da celebridade, que esteve anteriormente casada com Bruce Hasselberg, entre 1964 e 1966, com quem teve uma filha, Deirdra. Também deu o nó com Ross Bickell em 1974, de quem se separou em 1981.

Depois de se ter separado de Burt Reynolds, a artista casou-se com o músico Bob Flick, em 2008, com quem viveu até à sua morte.

Entre os vários projetos dos quais fez parte, Loni Anderson também interpretou a mãe da personagem de Tori Spelling em 'So Notorious', em 2006.

