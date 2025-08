Morreu a atriz Kelley Mack, conhecida pela sua participação na série 'The Walking Dead'. Tinha 33 anos. A notícia foi confirmada através de um comunicado que foi partilhado na página de Instagram da artista.

Sabe-se que Kelley Klebenow, seu nome de nascença, "morreu em paz" na cidade natal, Cincinnati, no sábado, vítima de um glioma - que é um tipo de tumor que afeta o cérebro.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e viva foi para o além, para onde todos nós, eventualmente, iremos", começaram por comunicar.

"A Kelley morreu em paz na noite de sábado, com a sua amorosa mãe Kristen e a tia Karen presentes. [...] Vai fazer muita falta e de uma forma tão profunda que as palavras não conseguem expressar", escreveu ainda a irmã da atriz, em nome de toda a família, revelando que partilharam mais detalhes através do Caringbridge.

"Quero que todos saibam o quanto corajosa ela foi, especialmente quando decidiu ir ter com Deus. Estou tão orgulhosa dela."

Kelley Mack contou com 35 trabalhos no mundo da representação e 5 enquanto produtora durante a sua carreira, como indicam através do CaringBridge. No entanto, a atriz era mais conhecida por interpretar Addy na 9.ª temporada de 'The Walking Dead' e pelo papel de Penelope Jacobs na 8.ª temporada de 'Chicago Med' e na série '9-1-1', da FOX. Também fez trabalhos de publicidade e dobragens.

"A Kelley era conhecida pela sua cordialidade, criatividade e apoio inabalável às pessoas à sua volta", pode ler-se na nota sobre a morte da atriz. "O seu entusiasmo contagiante e dedicação ao trabalho inspiraram inúmeras outras pessoas", acrescentaram.

Kelley Mack formou-se na Hinsdale Central High School e também concluiu um curso em produção cinematográfica na Dodge College of Film and Media Arts da Chapman University, em Orange, Califórnia.

A atriz deixa os pais Kristen e Lindsay Klebenow, a irmã Kathryn, o irmão Parker, os avós Lois e Larry Klebenow, e o namorado Logan Lanier.

"O legado da Kelley vai viver através das suas contribuições ao cinema e à televisão, e nos corações daqueles que a amavam. Vamos sentir muito a sua falta e será lembrada para sempre pelo seu talento, gentileza e espírito vibrante."

Após a morte de Kelley Mack, foram muitos os internautas (entre fãs, colegas e amigos) que rapidamente prestaram uma homenagem à atriz e lamentaram a sua partida.

"Que ser humano incrível. Sinto orgulho por ter lutado ao lado dela no nosso episódio final juntas", escreveu Alanna Masterson, que também integra o elenco de 'The Walking Dead'.