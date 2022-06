Morreu a mãe de Cyndi Lauper, Catrine, aos 91 anos. Uma notícia que foi partilhada na página de Instagram da cantora.

"A minha linda mãe partiu. [...] Foi uma honra trabalhar com ela", escreveu na rede social, referindo-se ao videoclipe da música 'Girls Just Wanna Have Fun', de 1983.

"[...] Ela pode ter deixado este mundo, mas não sem deixar a sua marca. Obrigada, mãe. Amo-te", completou.