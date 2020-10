Morreu a atriz transexual brasileira Jane Di Castro, na manhã desta sexta-feira, dia 23 de outubro, no Rio de Janeiro. Tinha 73 anos.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, a artista morreu após complicações com o cancro, doença contra a qual lutava. A figura pública estava internada no hospital.

Jane Di Castro está atualmente no ar, na Globo, em 'A Força do Querer'.

