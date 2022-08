Morreu a atriz Robyn Griggs, estrela de televisão e cinema. Tinha 49 anos.

"Olá a todos, é com o coração pesado e triste que comunico a morte da Robyn", pode ler-se numa publicação que foi feita na página de Facebook da artista, no passado sábado, 13 de agosto.

"Ela já não está mais a sofrer e gostava que se lembrassem disso e das boas memórias. [...] Amo-te e sorrio quando penso em ti", escreveram ainda.

De acordo com o Page Six, Robyn Griggs sempre foi muito transparente com os amigos e fãs no que dizia respeito aos problemas de saúde. A atriz foi diagnosticada com cancro do colo do útero em 2020. No mês passado revelou que tinha sido diagnosticada com quatro novos tumores.

Leia Também: Morreu o comediante Teddy Ray. Tinha 32 anos