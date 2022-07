Morreu uma ex-concorrente do 'Naked and Afraid'. Melanie Rauscher tinha 35 anos e foi encontrada já sem vida no quarto de hóspedes de uma casa em Prescott, Arizona.

De acordo com o TMZ, os donos da casa onde estava Melanie estiveram a viajar e a ex-'Naked and Afraid' estava a cuidar da habitação e dos cães.

No dia 17 de julho, os proprietários regressaram a casa e encontraram Melanie Rauscher já sem vida na cama do quarto de hóspedes. Ainda não se sabe a causa da morte.

