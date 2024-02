Francisco Monteiro e Márcia Soares foram esta manhã os apresentadores do 'Especial da Semana' do 'Big Brother'.

Os ex-concorrentes estiveram a comentar os blocos de imagens do que aconteceu dentro da 'casa mais vigiada do país' durante a semana e não deixaram de falar sobre a saída de Miguel Vicente, que desistiu após Bruno Savate - o seu principal adversário - ter sido salvo das nomeações pelo público.

A primeira a falar sobre a desistência do ex-concorrente foi Márcia. "A saída do Miguel foi um bocado ingrata. Ele disse tantas vezes que ia desistir, que ninguém o levou a sério e nem teve uma despedida como merecia", começou por dizer, ao que Francisco acrescentou: "Sinceramente, não esperava que ele desistisse. Fui apanhado um bocadinho de surpresa".

"Eu também não acreditava que ele o fizesse. Acho que há vários motivos, começando pela interação do público nas galas, o salvamento do Bruno [Savate]... e acho que ele, se calhar, preferiu desistir do que sair derrotado", continuou Márcia.

Francisco, conhecido como Zaza, afirmou que não duvida que "a salvação de Savate", que a par de Miguel estava nomeado esta semana, foi o que de facto motivou "a saída do Miguel". "Ele nunca pensou que fosse possível", disse ainda.

No entanto, Márcia considerou que Miguel Vicente "foi um dos protagonistas deste programa, foi muito importante". "Tenho pena que ele tenha saído nestes moldes, mas foi decisão dele. Aceitamos e respeitamos", continuou, com Zaza a concordar com Márcia. "Também tenho imensa pena que o Miguel tenha saído".

