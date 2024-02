Começaram a circular supostos áudios de Miguel Vicente a, alegadamente, responder a uma mensagem de um fã que dizia: "Foi a melhor opção que tomaste, Miguel. Aquilo era um jogo manipulado desde o início por Los Cunhaditos [alegadamente referindo-se a Cristina Ferreira e Francisco Monteiro]. Agora quero ver as audiências".

Supostamente, Miguel Vicente respondeu ao comentário: "Também senti. [...] Espero que estes áudios não saiam daqui porque confio em vocês, mas estava a sentir isso lá dentro e cá fora agora confirmei. E também vi as novas notícias fresquinhas e, pronto, um mais um são dois". Ouça no vídeo da galeria.

Esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, Miguel Vicente esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI. No final, a apresentadora deixou uma mensagem em sua defesa.

"Ontem, várias pessoas foram-me enviando mensagens de uns supostos áudios que tiveste aí em grupos privados. Deixem-me dizer que me é profundamente indiferente aquilo que qualquer pessoa possa dizer em relação a mim e à minha vida pessoal. Sei a profissional que sou, a pessoa idónea que sou e, portanto, qualquer coisa que possa ser dita por qualquer pessoa a mim não me afeta nada, sabendo eu bem aquilo que sou", começou por manifestar.

"Tenho o Miguel como uma pessoa que me tratou sempre de uma forma exemplar, com quem fiz também uma capa de revista 'Cristina', da qual me orgulho muito. É um dos meus vencedores e vai ser sempre. Está na minha vida pela forma como esteve durante três meses como meu concorrente, e eu estarei aqui sempre que tu precisares", rematou.

Após as palavras de Cristina, Miguel Vicente reagiu: "Obrigado, Cristina. E quero dizer que disse aquela mensagem mas nunca foi no intuito de nada".

"Não tens que justificar nada. Só quero que saibas que estarei aqui sempre para o que precisares", rematou a apresentadora.

