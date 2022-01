"Como a milhares de portugueses, também a Covid-19 me tocou à porta", foi com esta frase que Mónica Sintra deu início a um desabafo, partilhado na sua página oficial de Instagram, onde revela que testou positivo à Covid-19.

A cantora descobriu que estava infetada com o vírus quando fez o teste para entrar no programa 'Domingão', da SIC.

"Testei positivo no dia de hoje, razão pela qual não me foi possível atura no ‘Domingão’, da SIC, como estava previsto e como sei que esperavam com todo o vosso carinho", esclarece.

"De imediato todas as medidas de segurança foram ativadas, estando neste momento a família em isolamento. Assim ficaremos nos próximos dias. Por todos. E por cada um", assegura, por fim.

