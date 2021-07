Mónica Sintra vive uma das fases mais felizes da sua vida, a cantora tem um novo namorado.

Esta quarta-feira, dia 28, Mónica assumiu o novo amor nas redes sociais.

"Sempre me disseram que as coisas boas da vida se fazem esperar. Que o amor verdadeiro se faz esperar. E que aparece quando menos esperamos. Na correria do dia-a-dia em busca da felicidade, não a encontramos. Mas foi agora, numa pausa, que o encontrei. A ele", declara a artista ao partilhar a primeira fotografia ao lado de Vítor Correia.

"Ele que faz-me sentir a MULHER que sou. Que me completa. Que completa a minha vida. Que abre o meu sorriso. Que liberta a minha gargalhada. Que me consola o coração quando ele está mais apertado. Que me abraça. Que está lá. Simplesmente. E podem dizer que é cedo mas, para mim, acho que demorei tempo demais a encontrar-te. A ti. A quem quero. A meu lado. Agora e sempre", termina, dando a entender que a relação terá começado há relativamente pouco tempo.

Leia Também: "Não dou concertos há 2 anos. Dei a vida à música e agora vejo-a roubada"