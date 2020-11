Mónica Jardim revelou estar infetada com covid-19 durante o fim de semana e esta quinta-feira, dia 12, descansou os seguidores com a notícia de que está curada. Hoje, em direto do programa 'Segunda Vaga', da TVI24, falou a sua experiência com o vírus mais temido do mundo.

A apresentadora contou que teve "febre e dor de cabeça" durante um dia e passados três "perdeu o olfato e o paladar", mas acabou por recuperá-los rapidamente.

"Tive todos os dias um acompanhamento e uma chamada por parte do centro de saúde da minha área de residência. Tiveram imenso cuidado comigo e até tive a presença de um polícia, que veio cá a casa ver se estava tudo bem e se as medidas estavam a ser cumpridas", disse ainda.

Superado este capítulo, garantiu que "já teve alta" e que se sente "ótima".

