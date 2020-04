Foram já inúmeras as formas de passar o tempo em quarentena que gente de todo o mundo partilhou nas redes sociais. No caso de Kim Kardashian, o isolamento social é apenas físico. A socialite norte-americana prometeu aos seguidores um tutorial de maquilhagem… que não correu como esperado.

A mulher de Kanye West propôs-se a ensinar aos fãs um dos seus truques para clarear a pele, mas teve dificuldades em manter o raciocínio devido ao entusiasmo excessivo da filha, North West.

No vídeo registado no Instagram da socialite, North não consegue pôr fim à ansiedade pela sua próxima aula caseira de Yoga, o que levou inclusivamente Kim Kardashian a desabafar com os seguidores: “Estou escondida na casa de banho do quarto de hóspedes porque os meus filhos não me deixam em paz”.

