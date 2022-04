Desde que deixou o papel de comentadora do 'Big Brother' que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', tem-se dedicado ao novo desafio.

A apresentar o programa 'Betclic Mano a Mano', da TVI, é sobre esta aventura que tem falado na sua página de Instagram nestes últimos tempos, tema que voltou a estar em destaque.

Isto porque chegaram ao fim as gravações do formato, como contou numa publicação que fez na rede social esta segunda-feira, 4 de abril, onde teceu rasgados elogios a Gilmario Vemba, com quem apresenta o programa.

"Há sempre aquele momento em que temos de agradecer a toda a gente e fingir que nos demos todos lindamente. Vai daí, começo pelo Gilmario Vemba, que eu já conhecia de outros carnavais (calma, tudo dentro da legalidade) e com quem partilhei agora a apresentação deste programa", começou por dizer.

"O Gilmário é um pequeno génio e eu gosto dele por amor. Mesmo. É dos melhores humoristas que por aí andam, é super empático, ultra rápido (e certeiro) na reação às piadas, inteligente como poucos, maravilhoso no improviso e… foi muito difícil gravar com ele. Não pela tendência diária para ignorar guiões e entrar em modo 'free style', mas por ter tanta, tanta graça que várias vezes tivemos de interromper por eu não conseguir parar de rir", contou.

"Além disto tudo, ainda é ótima pessoa, ótimo colega (apesar das horas de kuduro a que nos sujeitou), ótimo bailarino e mediano cantor (e, vá, ser gatxinho também ajuda). Até me custa admitir isto assim, publicamente, mas tem batido uma saudade", confessou, por fim.

