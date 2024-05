Os concorrentes do 'Big Brother' foram sancionados esta tarde de segunda-feira, dia 6 de maio, depois de terem quebrado algumas das regras da zona do líder.

Catarina Miranda entrou neste espaço não sendo uma das aliadas da líder Inês. A dada altura, chegou mesmo a sentar-se num banco no interior do quarto para conversar com os concorrentes que nele se encontravam.

"Desde que abri as portas desta casa, sempre fui claro quanto às regras da zona do líder. O acesso a este espaço é restrito, é um privilégio exclusivo do líder e dos seus aliados. Os restantes concorrentes devem manter-se sempre da porta para fora", vincou o Big, antes de anunciar o castigo.

Devido a esta situação, a líder e os aliados deixaram de ter acesso à zona do líder, até ordem em contrário, e perderam o acesso a tudo o que tinham no interior deste quarto.

"Que esta sanção sirva de lição e de exemplo", reforçou o Big.

