As noites de domingo têm agora um novo duelo na televisão portuguesa. O 'Big Brother', de Cláudio Ramos', passa a disputar as audiências com 'Casados à Primeira Vista', de Diana Chaves, mas parece que nem o amor desviou as atenções das amizades e inimizades da 'casa mais vigiada do país'.

Na noite da grande estreia, o formato da SIC acabou derrotado pelo concorrente da TVI, que terminou o dia como o programa mais visto.

Também o 'Somos Portugal' foi líder no seu horário', o que permitiu assim que a TVI vencesse as audiências totais do passado domingo.

