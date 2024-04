Nos últimos dias, Catarina Miranda já falou mais do que uma vez sobre o corpo de Francisco Monteiro, que considera ser "gordinho".

No X, antigo Twitter, começaram a surgir novas declarações da chef acerca do vencedor do 'Big Brother 2023', nas quais Miranda diz: "Eu gosto é de homens gordinhos. (...) Desculpa lá, mas o Monteiro é barrigudo!".

Na mesma rede social, Francisco já reagiu a esta opinião. "Isso, vai-me pisando os calos... espera um bocadinho", atirou o jogador de padel.

Também no X, Monteiro deixou no ar a possibilidade de na gala do reality show, na qual participa como comentador, também falar das "imperfeições e fisionomia de certos concorrentes", dado que "é o conteúdo que alguns nos têm dado".

Leia Também: Novo amor? Francisco Monteiro partilha fotografia enigmática