Os fãs de Francisco Monteiro e Márcia Soares ainda tinham esperanças de que os dois se reconciliassem finalmente e que assim se desse início a um romance. Ainda assim, parece que os ex-concorrentes do 'Big Brother' vão mesmo seguir caminhos separados.

Nas stories do Instagram, na noite desta sexta-feira, dia 26 de abril, Zaza, como ficou conhecido no reality show, partilhou uma fotografia enigmática que parece dar a entender que tem um novo amor.

O vencedor do programa da TVI mostrou-se de mão dada com uma pessoa, tendo acrescentado apenas um emoji de um coração preto.

Já Márcia Soares, por volta da mesma hora, partilhou uma fotografia de uma refeição, algo que nada tem que ver com o que foi mostrado por Francisco e por isso indica que é pouco provável que os dois tenham estado juntos.

Vale lembrar que Francisco Monteiro e Márcia Soares estiveram sempre muito próximos dentro da casa do 'Big Brother'. Já fora do jogo, ainda tentaram uma aproximação que, ao que parece, não deu resultado. Ainda assim, continuam amigos e são agora comentadores das galas da edição atual do reality show.

