É oficial: Francisco Monteiro vai voltar a competir em torneios de padel e tudo acontecerá já no dia 2 de maio.

Zaza, como ficou conhecido pela sua participação no 'Big Brother', irá integrar o grupo de atletas que vão disputar o Open Altano, um torneio de padel que acontece no Porto entre os dias 2 e 5 de maio.

Francisco Monteiro começou por anunciar o regresso à modalidade através das stories do Instagram, partilhando uma imagem ao lado do seu parceiro com o texto: "De 2 a 5 de maio, no Porto, volto aos torneios junto do meu boluta de chocoluta".

© Instagram/Francisco Monteiro

No X, antigo Twitter, não tardou a que um cibernauta descobrisse ao certo qual o torneio de que Zaza falou, sublinhando também o facto de a final ser num domingo, o que coincidirá com as galas do 'Big Brother', em que Monteiro é comentador. "Caso cheguemos à final temos de pedir para que a final seja jogada a partir das 14h, caso contrário terei de desistir", sublinhou o jogador. Ora veja:

