Milton Neves, de 68 anos, sentiu-se mal durante o programa 'Terceiro Tempo', da Band, tendo sido levado para o Hospital São Luiz, em São Paulo.

O jornalista e apresentador foi depois transferido para o hospital Sírio-Libanês, uma vez que o seu médio trabalha na referida unidade hospitalar, como destaca o UOL.

Inicialmente, os rumores alegavam que o apresentador estava nos cuidados intensivos, especulações desmentidas pelo site. A causa foi uma "arritmia cardíaca aguda".

Entretanto, já foi partilhada uma mensagem na página de Twitter de Milton Neves. "Olá, senti 'zunzura' no final do 'Terceiro Tempo', da BAND, e os colegas levaram-me para o São Luiz e agora estou no Sírio Libanês com tudo estabilizado, mas amanhã o Dr. Sergio do Carmo Jorge fará 'exames complementares'. Ainda não foi desta vez que subi para o andar de cima", lê-se numa recente publicação.

Já no Instagram, publicou uma fotografia e escreveu: "Galera, estou vivinho da Silva aqui no Sírio Libanês! Obrigado por tanta preocupação. Êta gente boa".

