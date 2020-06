Sabrina Sato esteve em direto com Tatá Werneck, no Instagram, e a pandemia do novo coronavírus foi o grande destaque. Aliás, durante a conversa, a apresentadora acabou por revelar que toda a família fez o teste para a Covid-19.

"Também estive com um pouco de sinusite e pensava que estava com Covid-19", partilhou, como destaca a revista Quem, referindo de seguida que todos acabaram por fazer o teste, mesmo a filha, Zoe, de um ano.

Recorde-se que a menina é fruto da relação de Sabrina com Duda Nagle.

Leia Também: Cláudia Raia sobre morte da ama: "Disseram que foi por minha causa"