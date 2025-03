Millie Bobby Brown fez uma sentida partilha na sua página de Instagram.

Depois de ser criticada devido à sua aparência nas últimas passadeiras vermelhas a que foi, a artista resolveu responder.

"Quero falar de algo que acho que é maior do que eu, algo que afeta todas as jovens que crescem sob o escrutínio público. [...] Comecei nesta indústria quando tinha dez anos. Cresci à frente de toda a gente e, por algum motivo, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Em vez disso, agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de 'Stranger Things'. E, por não ter, agora sou um alvo", começou por dizer.

De seguida, a atriz mencionou alguns artigos escritos sobre a sua aparência, referindo os títulos que falam de forma ofensiva sobre o seu aspeto mais envelhecido.

"Vamos falar sobre os artigos, as manchetes, as pessoas que estão tão desesperadas para destruir as jovens. [...] Isto não é jornalismo. Isto é bullying. Saber que há adultos a falarem com tanto detalhe sobre o meu rosto, o meu corpo, as minhas escolhas, é perturbador. O facto de alguns destes artigos serem escritos por mulheres? Pior ainda".

"Falamos sobre apoiar e fazer com que as mulheres jovens se empoderem, mas quando chega a hora, parece mais fácil derrubá-las para obter cliques. [...] Eu recuso-me a desculpar-me por crescer. [...] Não vou ter vergonha pela minha aparência, como me visto ou como me apresento", referiu.

