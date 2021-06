Camaleónica, doce, rebelde e irreverente, assim é a nova embaixadora da Magnum. Miley Cyrus foi esta terça-feira, 1 de junho, anunciada como o novo rosto da marca para 2021 num evento digital internacional.

A artista afirmou que sente a sua individualidade e autenticidade representadas pelos valores da marca, frisando que a "experiência prazerosa" associada às camadas de sabor características dos gelados são também uma singularidade sua.

"Fico orgulhosa de que quando a Magnum pensa em camadas, pense em mim. Sinto que represento essas camadas, individual e profissionalmente. Não tenho medos no que diz respeito a tentar algo novo", disse.

"O nosso maior super poder é a nossa personalidade. À medida que fui evoluindo enquanto artista, fui explorando diferentes camadas de mim e que me dão prazer - seja enquanto estou a compor, no estúdio, a atuar num palco perante milhares de fãs ou quando visto algo que me faz sentir empoderada. [...] Espero que a campanha com a Magnum consiga inspirar-vos a abraçarem as vossas próprias camadas e a irem orgulhosamente atrás do que vos dá prazer", acrescentou.

Sob o mote 'O Prazer Tem Mais Do Que Uma Camada', a campanha será celebrada com um concerto virtual, que acontece no dia 10 de junho, com a tecnologia de aúdio 8D e no qual Miley Cyrus promete dar provas da sua versatilidade com a interpretação de temas do seu mais recente álbum, 'Plastic Hearts'.

