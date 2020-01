Miley Cyrus voltou a destacar na sua página do Instagram mais um momento passado junto do namorado, Cody Simpson. Desta vez, a cantora filmou o companheiro a fazer exercício físico enquanto estava deitada com uns calções curtos brancos e um top da mesma cor.

No referido vídeo, que pode ver na galeria, e que foi partilhado na rede social esta quarta-feira, a cantora mostra também que mantém-se em boa forma física.

Depois deste momento, Cyrus voltou a recorrer às stories para publicar um outro vídeo mais ousado, onde surge a andar em topless pela casa.

