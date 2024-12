Miley Cyrus aproveitou esta segunda-feira, 23 de dezembro, para deixar uma mensagem nas redes sociais, na qual refletiu sobre o ano de 2024.

Começou por dizer que é um sentimento "agridoce dizer adeus a um ano que foi tão bom para si", mas que está "ansiosa para recomeçar".

"Esta é uma das minhas partes favoritas, não apenas do processo criativo, mas da maneira como a vida escolheu ensinar-me", escreveu.

"Em tudo o que faço, gosto de ir até ao fim. Dar tudo o que tenho. Tudo para que chegue ao fim, siga em frente e recomece. Às vezes, pode ser um processo de partir o coração, mas eu sempre soube que as peças se juntariam novamente e criariam algo bonito".

"Obrigada a todos os que tornaram este ano tão especial. Atenciosamente, Miley", concluiu.

Este texto acompanha uma fotografia da cantora sentada numa cadeira, com os braços para cima, exibindo as tatuagens, e com um vestido preto de cabedal comprido. Uma mistura de elegância com sensualidade.

Ora veja.

