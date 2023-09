Miguel Vicente ficou a par de uma situação que não o deixou agradado e fez questão de deixar um pedido aos seguidores.

"Tendo tomado conhecimento da suposta intenção em enviarem para a casa do 'Big Brother' aviões assinados com o meu nome, venho desta forma solicitar, encarecidamente, que não o façam em circunstância alguma e independentemente do concorrente visado", começou por escrever numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Depois de ter vencido o 'Big Brother', edição de 2022, o ex-concorrente do reality show da TVI mantém-se ligado ao programa, agora no papel de comentador. E foi sobre este novo 'cargo' que fez questão de esclarecer:

"Relativamente aos concorrentes e ao rumo do jogo, na qualidade de comentador, pauto-me pela isenção e imparcialidade. É ético que assim seja! Agradeço desde já que tenham em consideração e respeitem a minha tomada de posição, absolutamente legítima".



© Instagram_miguelvicente_oficial