Miguel Moura, concorrente do 'All Together Now', sofreu há poucos dias um ataque de ansiedade que o levou às urgências. O alentejano, de 19 anos, falou do episódio em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira.

O jovem contou que "era para gravar o segundo [single]" esta semana, mas devido a uma grave inflamação na garganta não conseguiu cumprir o prazo.

Questionado por Cláudio Ramos se desenvolveu uma laringite ou uma faringite, Miguel Moura confessou: "Sinceramente nem sei o que tenho. Fui às urgências por outro motivo".

"Tive um ataque de ansiedade, é muita coisa. Depois o médico viu-me a garganta e disse-me que estava com uma inflamação avançada, estive a cortisona", explicou.

A recuperar do susto, Miguel Moura garantiu agora estar bem.

