Miguel Herrán, conhecido do grande público como Rio de 'A Casa de Papel', não teve oportunidade de passar a quarentena ao lado da sua namorada, a também atriz Sandra Escacena. Separados há várias semanas, o casal sofre agora com as imensas saudades.

"É muito difícil sem ela", lamentou o ator nas suas redes sociais, onde em jeito de declaração de amor partilhou uma rara fotografia de ambos.

"Sinto a tua falta, amor", respondeu Sandra Escacena, mostrando-se igualmente tristonha com as saudades que lhe apertam o coração.

Miguel Herrán e Sandra Escacena, recorde-se, assumiram o namoro em agosto de 2019 depois de partilharem nas redes sociais uma fotografia onde se mostravam juntos.