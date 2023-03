Miguel Falabella aceitou o desafio da TVI e foi entrevistado por Manuel Luís Goucha no âmbito do programa 'Conta-me'. A conversa entre ator e apresentador foi para o ar este sábado, 4 de março, e teve início com um momento de emoção entre ambos.

Goucha levou para o local da entrevista um presente que lhe foi oferecido pelo artista brasileiro há 20 anos.

"Vínhamos do Porto para Lisboa e passámos por Alcobaça. Visitámos o Mosteiro de Alcobaça, já lá vão mais de 20 anos, e entrámos num café tertúlia que vendia peças antigas. Eu peguei nesta peça e devo ter verbalizado ao pé de si que gostei. E você imediatamente disse, é tua", recordou o apresentador, mostrando a peça de arte sacra que ainda hoje faz parte da decoração da sua casa.

A atitude de Miguel Falabella é lembrada por Goucha como um ato de "grande generosidade e espontaneidade", porém foi o brasileiro quem ficou em lágrimas.

Falabella ficou de lágrimas nos olhos ao perceber que o amigo português tinha guardado o seu presente depois de todos estes anos e que o levou para esta conversa.

"Você mostrou-me Portugal, [este presente] era uma maneira de te dar um gesto de carinho... E fico muito emocionado de ver que você guardou e se lembra disso", disse, emocionado.

Miguel Falabella afirmou guardar "com muito afeto" a forma bonita como Goucha o recebeu, ainda na 'Praça da Alegria', naquela que era na altura a sua primeira visita a Portugal.

Curiosamente, na mesma loja em que comprou a peça que ofereceu a Goucha, o ator escolheu um anjo de barro que ainda hoje, diz, está em sua casa.

