A viver um 'recomeço' depois de comprar uma nova casa, Miguel Cristovinho destacou um amoroso momento com o filho, Mateus, de dois anos, no novo ninho.

O cantor dos D.A.M.A. surpreendeu-se ao entrar no seu quarto e encontrar o menino deitado ao lado de uma longa fileira de brinquedos.

"Hoje entro no meu quarto e dou com este cenário. 'Vou fazer óó com os munecos na cama do pai'", escreveu na legenda.

Recorde-se que Mateus é fruto do antigo casamento com Mia Rose. A dupla de artistas anunciou o divórcio no passado verão, depois de três anos de união.

