Meses depois de anunciar a separação de Mia Rose, Miguel Cristovinho deixa a casa onde o ex-casal morava. Após o término, em julho do ano passado, a cantora mudou-se para a casa dos pais e esta quinta-feira foi a vez do músico dos D.A.M.A. fazer as malas.

Miguel Cristovinho já tinha dado conta no Instagram de que tinha comprado uma nova casa e hoje afirmou que a mudança está "feita". É agora tempo de começar um novo capítulo.

Recorde-se que os cantores começaram a namorar em 2014 e trocaram alianças três anos depois. Em 2018, deram as boas-vindas ao único filho em comum, Mateus.

