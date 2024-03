A dois dias de pisar a pista do 'Dança Com As Estrelas' pela última vez, Miguel Cristovinho usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha divertida.

O artista dos D.A.M.A. partilhou duas fotografias nas quais aparece com um papagaio na cabeça.

"Qual foi o acontecimento mais random do vosso dia? O meu foi ter um papagaio na cabeça. // Eu e o Fred // (Se souberem o @ dele digam-me, que eu identifico)", escreveu o cantor na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: Miguel Cristovinho: "Obrigado por me terem dado esta oportunidade"