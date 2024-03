Miguel Cristovinho é um dos três finalistas do 'Dança Com As Estrelas' e usou a sua conta no Instagram para deixar algumas palavras sobre o percurso que tem feito no programa.

"Última partilha sobre sábado. Não tinha mesmo consciência do nível de esforço físico que exigiria fazer este programa - a brincar estamos nisto há 10 semanas. Dois meses e meio a passar a fazer algo que nunca tínhamos feito, de ensaio praticamente diário, todo o tempo livre, muito espírito de sacrifício, muita paciência, muita dedicação", começou por escrever, partilhando várias fotografias da última gala.

"O meu objetivo principal sempre foi divertir-me, divertir-vos e superar-me - superar as minhas expectativas e aprender uma arte nova. Graças à minha equipa e ao pessoal todo que me tem apoiado e votado em mim de forma incansável, isso tornou-se possível. Obrigado por me terem dado esta oportunidade", continuou, destacando depois a prestação dos colegas.

"Sábado vai terminar este capítulo, podem ter a certeza que eu, a Luisinha Oliveira e o Nelson Évora vamos terminá-lo com chave de ouro e fazer questão de vos dar um show", concluiu.