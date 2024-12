Luisinha Oliveira marcou presença no jantar de Natal da Central Models que contou com uma surpresa: as modelos podiam fazer uma tatuagem com o artista Miguel Rosa.

Luisinha não perdeu a oportunidade e mostrou aos seus seguidores o processo, porém não partilhou (ainda) o resultado final do desenho.

Nas imagens publicadas, a modelo mostra-se deitada na marquesa com a legenda: "Ups, I did it again".

Ora veja abaixo. O que será que tatuou Luisinha Oliveira desta vez?

© Instagram - Luisinha Oliveira

