José Condessa e Luisinha Oliveira viveram a época natalícia pela primeira vez enquanto casal.

Os dois começaram a namorar este ano e mostram-se mais apaixonados do que nunca. A véspera de Natal foi motivo para se reunirem e mostrarem aos fãs que estão mais felizes do que nunca.

O ator partilhou imagens do dia 24 de dezembro, onde aparece com as pessoas mais próximas e, numa das fotos, posa com Luisinha. Já a modelo também fez questão de partilhar que esteve com José na véspera de Natal. Os dois combinam na vida e até...nos looks, já que usaram a mesma cor, o bordô.



© Instagram - Luisinha Oliveira



© Instagram - José Condessa

