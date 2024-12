José Condessa partilhou mais um momento de grande estilo com os seguidores da sua conta de Instagram.

O ator esteve num jantar da marca Cartier e registou o look, e algumas imagens da loja.

"It’s never too late to go back to a Cartier night [Nunca é tarde demais para regressar a uma noite Cartier]", lê-se na legenda da publicação.

Para a ocasião, José Condessa optou por uma camisa de seda e umas calças pretas ligeiramente largas, finalizando o look com sapatos pretos.

Leia Também: O último dia de férias de Luisinha e Condessa (com muito amor à mistura)