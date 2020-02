Miguel Costa prepara-se para regressar aos palco. O ator vai estrear-se com a peça infantil 'Um Anjo Com Barbas', de Alice Vieirano, no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Cascais.

Para Miguel Costa, "'Um Anjo Com Barbas' tem sido uma viagem alucinante". "Nunca dei vida a tantas personagem diferentes num só projeto! Um texto da enorme Alice Vieira, que nos deu a oportunidade de criar, sem barreiras e sem condições, também no melhor dos sentidos. Um elenco maravilhoso, comandado por um timoneiro tão especial como o Manuel Pureza. Um espetáculo para toda a família, com muitos motivos para rir", disse, como cita a nota enviada às redações.

O comunicado explica ainda que esta é "uma história louca, divertida e cheia de humor. Não se trata de uma peça de teatro infantil convencional. Aqui fomenta-se a loucura como ponto de partida para umas boas gargalhadas, onde o riso e o inesperado assumem um papel fomentador da imaginação e criatividade nas crianças".

Um espetáculo que conta ainda com a interpretação Constança Carvalho Neto, Diogo Fialho, Diogo Martins, Joana Sapinho, Martinho Silva e Tiago Retré, encenados por Manuel Pureza.

