Cláudio Ramos tem estado no centro das atenções desde que foi anunciada a troca de canal da SIC pela TVI. Esta terça-feira foi o primeiro dia na estação de Queluz e, desde a chegada aos estúdios às inúmeras mensagens de carinho que recebeu de outras figuras públicas, vários foram os acontecimentos que tornaram o dia inesquecível.

Esta quarta-feira também começou com emoções fortes. Ao acordar, Cláudio Ramos foi surpreendido com uma mensagem emotiva da filha, Leonor, e fez questão de retribuir o amor com uma publicação nas redes sociais.

"Esta é a Leonor. A minha filha Leonor. Aqui tinha poucos meses agora tem quase 16 anos e acordei hoje com a melhor mensagem que um pai pode receber de uma filha numa altura de mudança como esta... Eu tenho um orgulho gigante nesta menina que será uma grande mulher! Obrigado. É por ela que todos os sonhos me valem a pena. Sonhar. Sonhar. E se preciso for, sonhar outra vez meu amor", escreveu na legenda de uma fotografia da filha quando era bebé.

