Na impossibilidade de sair à rua para fazer coisas que, antes do surgimento da pandemia eram absolutamente normais, as pessoas têm vindo a 'aguçar os engenhos', perante as necessidades mais banais.

Se bem se lembra, recentemente, Ronaldo partilhou um vídeo no qual mostrava a companheira, Georgina Rodríguez, a cortar-lhe o cabelo.

Ora, parece que há vários homens a seguir-lhe o exemplo e um deles foi Mickael Carreira.

O cantor partilhou parte do processo através de alguns vídeos nas InstaStories, referindo igualmente que ainda pensou em rapar tudo, mas que não teve coragem.

