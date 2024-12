Pai de dois filhos, Beatriz e Gabriel, frutos do relacionamento com Laura Figueiredo, Mickael Carreira não coloca de lado a hipótese da família crescer mais no futuro.

Numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, dia 23, o músico confessou-se um pai muito "babado".

"Vais ter mais filhos?", questionou o apresentador.

"Já conversamos sobre isso… Por ela não quer mais filhos, fechou a loja. Eu ainda não decidi", respondeu Mickael.

"Vou ser sincero, dois já é uma ginástica tremenda", realçou ainda, notando que é difícil encontrar um equilíbrio entre a rotina com os filhos e a vida de casal.

Leia Também: "Muito sofrimento interior". Mickael Carreira ponderou deixar a música