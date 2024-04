Mickael Carreira está de parabéns esta quarta-feira, dia 3 de abril, e a companheira, Laura Figueiredo, fez questão de assinalar a data no Instagram logo pela manhã.

"Parabéns papá!!! Estás a ficar mais velho do que eu... O Mickael é seis meses mais velho do que eu, por isso durante seis meses posso dizer que ele tem mais idade do que eu. Tenham todos um dia feliz", disse num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

Na mesma publicação, Laura Figueiredo aproveitou para falar dos filhos e atualizar o estado de saúde dos mesmos. "A Beatriz já está quase boa, o Gabriel também a ficar melhor", partilhou. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que na manhã de ontem, dia 2 de abril, a mamã contou que o menino está com uma bronquiolite.

