Mickael Carreira surpreendeu os seguidores do Instagram com uma publicação amorosa. O cantor destacou o amor que o une à companheira, Laura Figueiredo, com que tem uma filha em comum, a pequena Beatriz.

O filho mais velho de Tony Carreira publicou na rede social uma carinhosa fotografia onde aparece a dar um beijinho à amada. "Para sempre", escreveu na legenda do retrato que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs.

"Os mais lindos" ou "tão fofinhos", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários. Veja abaixo:

