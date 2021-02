Para Mickael Carreira, hoje, 10 de fevereiro, é um dia especial. Isto porque há mais de uma década o cantor atuou no Multiusos de Guimarães pela primeira vez, como recordou junto dos fãs.

"Faz hoje precisamente 14 anos que dei o meu primeiro concerto no Multiusos de Guimarães e é muito bom saber que ao fim destes anos todos vocês continuam ao meu lado", escreveu na legenda das fotografias que publicou no Instagram, imagens que foram captadas no referido espetáculo.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores que rapidamente reagiram na caixa de comentários.

