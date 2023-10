O livro de memórias de Britney Spears, 'The Woman in Me', lançado esta semana, poderá valer a Michelle Williams um Grammy.

A atriz é quem narra a versão do audiobook, o que a torna elegível para uma indicação aos Grammy - e os fãs já estão à espera que ela não só seja nomeada como efetivamente arrecade o galardão.

A gravação de 'The Woman in Me' por Williams atende aos critérios para a categoria Melhor Audiolivro, Narração e Gravação de Histórias dos Grammy, um prémio que já foi anteriormente conquistado por Viola Davis, Michelle Obama, Carrie Fisher, Joan Rivers e Stephen Colbert, entre outros artistas.

No audiolivro, Britney Spears é quem lê a introdução antes de Michelle Williams ler todo o resto.

Após o lançamento do livro no início desta semana, alguns 'ouvintes' rapidamente recorreram às redes sociais e mostraram-se esperançosos de que a atriz venha a receber o prémio. "É melhor conseguirmos um Grammy para a Michelle Williams por 'The Woman In Me' porque ela foi fantástica nesta leitura", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Deem um Grammy à Michelle Williams, ela fez um trabalho tão bom com o livro de memórias da Britney", escreveu outro fã. Comentários semelhantes têm-se multiplicado nas redes sociais.

