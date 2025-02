A ausência de Ariana Grande dos Grammy não passou despercebida à imprensa internacional. A cantora decidiu não marcar presença na gala, apesar de estra nomeada para três categorias.

A artista, de 31 anos, estava na corrida para receber os prémios de Melhor Performance Pop (por 'The Boy Is Mine'), Melhor Álbum Pop Vocal (por 'Eternal Sunshine') e Melhor Gravação Dance/Pop (por 'Yes, And?').

De acordo com a People, os fãs de Ariana Grande ficaram dececionados por a cantora não ter marcado presença na cerimónia. De recordar que apesar de não ter estado nos Grammy, a artista não faltou aos Globos de Ouro, no início de janeiro.

