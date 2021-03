Continua a dar que falar a entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry a Oprah Winfrey, que foi para o ar há pouco mais de uma semana nos EUA e no Reino Unido. Em Portugal a mesma foi transmitida na noite deste último domingo, 14 de março, na SIC.

Depois da reveladora conversa que o casal teve com a apresentadora, foram muitas as reações que se espalharam pelas redes sociais, com várias figuras públicas a comentarem a mesma.

Questionada sobre o assunto, Michelle Obama também acabou por dar a sua opinião, destacando que espera que Meghan Markle e o príncipe Harry consigam reconciliar-se com a família real britânica.

"A minha esperança é que, quando penso sobre o que eles estão a passar, penso na importância da família, e apenas rezo para que haja perdão e que haja clareza, amor e determinação em algum momento", começou por dizer a mulher de Barack Obama ao 'Access Hollywood', esta segunda-feira.

"Porque não há nada mais importante do que a família", acrescentou, como a revista People.

Leia Também: Príncipe Carlos ficou "magoado" mas quer "consertar" relação com Harry