Ao contrário do marido, Barack Obama, que não faltou ao último adeus de Jimmy Carter, Michelle Obama não compareceu ao funeral, esta quarta-feira, dia 9 de janeiro.

No entanto, a ex-primeira-dama deixou uma mensagem de condolências através do seu porta-voz Crystal Carson.

"A ex-primeira-dama Michelle Obama não irá estar presente no funeral do presidente Carter. A Sra. Obama envia os seus pensamentos e orações à família Carter e a todos os que amaram e aprenderam com o notável ex-presidente", disse à People.

O ex-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prémio Nobel da Paz morreu no dia 29 de dezembro. As cerimónias fúnebres, recorde-se, iniciaram-se a 4 de janeiro e terminam esta quinta-feira, dia 9.