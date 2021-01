Michel Teló está esta quinta-feira de parabéns pelas 40.º primaveras e, apesar da pandemia da covid-19 ser um cenário preocupante no Brasil, o cantor não deixou de festejar este marco.

Sem grandes celebrações, a data foi passada na companhia dos pais, da mulher, Thais Fersoza, e dos filhos. E não deixou de ser registada nas redes sociais.

"Obrigado Thais Fersoza por organizar esta surpresa com tanto amor! Por ser minha companheira, parceira, guerreira, gata, maravilhosa! Melinda e Teodoro, por me dar a oportunidade de sentir o amor mais puro! Aos meus pais que vieram do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, depois de quase um ano, para vivermos isso juntos", escreveu.

