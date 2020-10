Mostra-se, a maior parte do tempo, tranquilo e conciliador na casa mais vigiada do país mas, na realidade, esconde um passado de intimidações e desacatos. Michell Gonçalves, um dos concorrentes do reality show "Big Brother - A Revolução", já esteve detido por violência e desordem pública e chegou a emigrar para Inglaterra para ultrapassar a fase complicada que viveu há uns anos. "Ele tinha a mania de se pôr em confusões com os amigos", assumiu Nádia Gonçalves, a irmã, em declarações à revista TV Guia.

"Andava sempre à bulha com este e com aquele. As coisas, às vezes, ficavam feias", garante a familiar. "Ele foi presente a tribunal mas não recebeu pena. Não tem cadastro nem nada. Na justiça, chegaram à conclusão que não tinham havido danos e ele foi mandado para casa", assegura a irmã do músico, que ao contrário do que foi dito na televisão aquando da estreia do programa integra o grupo V Block e não os Wet Bed Gang. "Ele não faz parte da banda mas faz parte da família", esclareceu o youtuber Zito Silva num vídeo que publicou no seu canal. "Foi uma fase complicada para ele, da qual não fala", refere uma das ex-namoradas.

"Foi um acumular de más situações", justificou em declarações à revista TV Guia. A publicação fala em desacatos, perturbação da ordem pública e de violência cometidos por um grupo de adolescentes com idades próximas. "Mas depois não teve mais problemas", garante. "Hoje, está tudo superado", confirma também Nádia Gonçalves. Antes do artista entrar no reality show, Michell Gonçalves participou no single "Show you" de GourMae. Lançado a 28 de agosto, o vídeo do tema soma 11.477 visualizações no YouTube.