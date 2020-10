A empresa do desportista Gerard Piqué duplicou o património no último ano fiscal mas continua a dever 21,2 milhões de euros aos credores. De acordo com os valores transmitidos ao Registro Mercantil de España, que a imprensa espanhola divulgou nas últimas horas, a Kerad Holding, que é gerida por Joan Piqué, pai do futebolista e empresário catalão de 33 anos, fechou o último ano fiscal com um valor de 39,8 milhões de euros, contra os 19,1 milhões registados no período homólogo anterior.

Em agosto do ano passado, apesar dos lucros que a companhia estava a apresentar, o marido da cantora e compositora colombiana Shakira, injetou 400.000 euros no grupo empresarial que fundou em 2009 em Rubí para compensar prejuízos passados. Esse aumento permitiu elevar o capital social da firma para os dois milhões de euros. A Kerad Holding detém, na totalidade, a Kosmos Global Media, a Kerad EE UU, a Kerad Games, a Kosmos Global Tennis, além da SL, atualmente em processo de liquidação.

Gerard Piqué possui ainda 64,18% da Kiss Me Eyewear que têm a marca de óculos Kypers Eyewear, 50% da agência de investimentos Inversiones BCN Two&Two, 50% da Kerab EB e 22% da Bas Alimentaria, além de ações e de participações menores noutras empresas. No último ano fiscal, a Kerad Holding registou lucros de 24.419 euros, menos 91% do que os 277.305 euros registados no período homólogo anterior. Faturou 112.085 euros, uma quebra de 57% face ao ano fiscal anterior, que encerrou com uma faturação de 259.381 euros. Segundo a imprensa, a firma tem apenas um funcionário, o pai do desportista, que ganha 36.000 euros por ano.

De acordo com os órgãos de informação do país vizinho, a empresa do futebolista tem, atualmente, uma dívida de 21,2 milhões de euros aos credores, com a maior dos compromissos assumidos a vencer a curto prazo. Nascido a 2 de fevereiro de 1987 em Barcelona, na Catalunha, em Espanha, Gerard Piqué é uma das estrelas do FC Barcelona, para onde regressou em 2009, após uma passagem pelo Manchester United FC e pelo Real Zaragoza SAD. Foi também o rosto da marca de moda H.E. by Mango.